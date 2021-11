Coritiba x Brasil-RS – Coxa busca reabilitação para ficar mais perto do acesso – Futebol Interior

Curitiba, PR, 13 (AFI) – O Coritiba tem grande chance de encerrar o jejum de vitórias neste domingo, quando receberá o Brasil de Pelotas, às 18h15, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

Líder durante boa parte da competição, o Coritiba acumula duas derrotas consecutivas fora de casa: Náutico (2 a 1) e Goiás (2 a 1). Consequentemente, os paranaenses estacionaram nos 61 pontos e caíram para o segundo lugar, dois pontos atrás do novo primeiro colocado Botafogo, com 63.

O adversário do Coxa é o Brasil de Pelotas, lanterna e que já está rebaixado para a Série C de 2022. Os gaúchos vêm de três derrotas consecutivas e usam a reta final da Série B como laboratório para o ano que vem. Tanto é que o técnico Jerson Testoni foi contratado justamente com esta responsabilidade.

COXA COM BAIXA NO ATAQUE

O técnico Gustavo Morínigo terá que mexer no ataque para o duelo deste domingo. Isso porque o atacante Igor Paixão recebeu o terceiro amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Gui Azevedo e João Vitor são as opções no banco. Outra alternativa é puxar Rafinha para a ponta e colocar Robinho como meia de criação.

Quem segue de fora do time é o volante Gustavo Bochecha, que cumprirá o segundo jogo de suspensão. Isso porque no duelo contra o Náutico ele recebeu o terceiro cartão amarelo e no mesmo jogo foi expulso com o cartão vermelho direto. Ele já não atuou na derrota para o Goiás.

BRASIL VAI COM BASE JÁ CONHECIDA

Sem nada a perder, o Brasil quer terminar o campeonato de forma digna. O elenco treinou neste sábado no Centro de Treinamento do Caju, do Athletico-PR. Na atividade, o técnico Jerson Testoni indicou que manterá a formação que perdeu para o Guarani na última semana, principalmente porque o time fez uma boa apresentação e não merecia o revés.