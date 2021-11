Coritiba x CSA – Título e briga pelo acesso em jogo! – Futebol Interior

Curitiba, PR, 20 (AFI) – Num dos confrontos mais aguardados do final de semana, Coritiba e CSA se enfrentam neste domingo, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitina (PR), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

O duelo coloca frente a frente dois times da partida de cima da tabela. O Coritiba é o vice-líder, com 64 pontos. Tem dois pontos a menos que o líder Flamengo. Se os paranaenses tropeçaram e os cariocas venceram, o título estará nas mãos do Bota. Por isso, a ordem no Coxa é vencer e seguir sonhando com o caneco.

Já o CSA sonha com o acesso à Série A de 2022. O time é o sétimo colocado, com 56 pontos. Três pontos atrás do Guarani, quarto colocado, com 59. A situação é difícil, mas só o resultado positivo interessa aos alagoanos para seguirem na briga. E não custa nada sonhar, não é mesmo?

COXA COM NOVIDADES

O Coritiba deverá ter duas novidades para este domingo. A primeira acontece no meio-campo, já que o volante Gustavo Bochecha cumpriu dois jogos de suspensão e agora deve retomar a condição de ao menos ser opção no banco de reservas.

No ataque, Igor Paixão também cumpriu suspensão na rodada passada e naturalmente retornará ao time titular. A tendência é que ele entre no lugar de Robinho, com Rafinha saindo da ponta esquerda e voltando ao setor de criação.

“Acho que passou toda aquela tensão de subir. O ambiente está mais leve, mas não vamos relaxar”, disse o zagueiro Luciano Castán sobre o fato de o time já ter garantido o acesso com duas rodadas de antecedência.

CSA TAMBÉM VAI MUDAR

O CSA também terá novidades entre os titulares. No gol, Thiago Rodrigues retoma a condição de titular após cumprir suspensão. Assim como o volante Giva e o atacante Iury Castilho. Em compensação, o zagueiro Matheus Felipe e o volante Yuri sequer viajaram e são baixas no elenco azulino.

“Esse jogo é uma verdadeira final e estamos encarando assim. O estádio estará lotado, campo em boas condições e nós motivados por essa vitória para conquistarmos o nosso acesso. Um cenário perfeito para impormos o nosso estilo de jogo e sairmos de Curitiba com um grande resultado”, disse o atacante Dellatorre.