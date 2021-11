Coritiba x Operário – Duelo paranaense para se aproximar do objetivo! – Futebol Interior

Curitiba, PR, 02 (AFI) – Coritiba e Operário-PR entram em campo às 18h30 desta quarta-feira para a 33ª rodada do Campeonato Braisileiro Série B. Jogando em casa, no Couto Pereira, o Coxa Branca quer se manter na liderança, enquanto o Fantasma quer ficar ainda mais próximo de confirmar sua permanência.

Vindo de empate em confronto direto com o CRB, o Coritiba aparece com 58 pontos, apenas dois a mais do que o vice-líder Botafogo. Já o Operário encerrou sequência de dez jogos sem vencer e embalou dois triunfos seguidos, contra CSA e Avaí.

CORITIBA

O técnico Gustavo Morínigo terá o desfalque de Val no meio-campo, pois está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Gustavo Bochecha e Matheus Sales disputam a vaga titular, embora Jhony Douglas também seja opção.

Além disso, há uma dúvida no ataque. Waguininho ficou fora do time titular no último jogo por dores na panturrilha, mas retonar. Mas Rafinha foi bem e pode seguir entre os 11 iniciais.

OPERÁRIO

Após duas vitórias seguidas, é natural que o técnico Ricardo Catalá mantenha a base do time. Entretanto, isso não será 100% possível porque o lateral-esquerdo Fabiano cumpre suspensão, dando lugar a Djalma Silva. Esta será a única alteração do time.

O atacante Rodrigo Pimpão, destaque na vitória diante do CSA por 4 a 2, cumpriu suspensão diante do Avaí e retorna para pegar o Coxa. O jogador, porém, deve começar no banco de reservas.