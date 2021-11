Corpo carbonizado é encontrado em meio à plantação de cana

Militares do 8º BPM foram acionado na tarde desta segunda (29) após populares encontrarem um corpo carbonizado em meio a uma plantação de cana-de-açúcar na cidade de Messias, região metropolitana da capital alagoana. Segundo a família da vítima, o corpo seria do jovem José Milton Mirando dos Santos, de 20 anos. A PM não repassou…

Agência Alagoas

Militares do 8º BPM foram acionado na tarde desta segunda (29) após populares encontrarem um corpo carbonizado em meio a uma plantação de cana-de-açúcar na cidade de Messias, região metropolitana da capital alagoana.

Segundo a família da vítima, o corpo seria do jovem José Milton Mirando dos Santos, de 20 anos. A PM não repassou à imprensa há quanto tempo a vítima estava desaparecida ou se sofrera alguma ameaça recente. O crime deve ser investigado pela Delegacia de Polícia de Messias.

Tentativa de homicídio

Em Paripueira, na região norte do Estado, um jovem de 24 anos foi alvejado a tiros no Centro da cidade. A vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta, cujo garupa efetuou vários disparos. O jovem foi ferido nas costelas e na perna, recebeu os primeiros atendimentos em uma unidade de saúde local e depois foi transferido para os Hospital Geral do Estado, em Maceió.

Também neste caso, não há qualquer informação sobre a autoria do crime ou suas motivações.