Corpo de produtor musical de Marília Mendonça é enterrado em Salvador

O corpo do produtor musical de Marília Mendonça, Henrique Ribeiro, foi sepultado na tarde deste sábado (6), no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. A família do baiano não permitiu a proximidade dos jornalistas. Henrique faleceu em um acidente de avião junto com a cantora nesta última sexta-feira (5), em Minas Gerais. O velório foi realizado apenas com amigos e familiares.