Corrigir o Windows 11 que não aparece nas configurações de atualização do Windows 10/8

O Windows 11 já começou a ser implantado em muitos PCs com Windows 10 e muitos usuários começaram a obter a atualização. A partir de agora, muitos usuários atualizaram para o Windows 11, mas entre ele, muitos usuários também relataram que a atualização do Windows 11 não está sendo exibida em suas configurações de atualização do Windows 10. Se você ainda não tiver a atualização do Windows 11, este artigo o ajudará a resolver o problema.

Veremos como consertar o Windows 11 que não aparece na minha atualização do Windows 10 definições neste artigo.

Certifique-se de que seu PC atenda aos requisitos de sistema do Windows 11

Se você não obteve a atualização do Windows 11 nas configurações de atualização do Windows 10, a primeira coisa que você deve fazer é verificar se o seu PC atende aos requisitos de sistema do Windows 11. Você pode usar o aplicativo PC Health Check para verificar se o seu PC suporta Windows 11 ou não. Para fazer isso, siga as etapas fornecidas abaixo-

Em primeiro lugar, clique aqui ligação para baixar o aplicativo PC Health Check. Depois de fazer o download do aplicativo, instale-o no PC.

Agora execute o aplicativo PC Health Check no seu PC, e isso mostrará se o seu PC é compatível com o Windows 11 ou não. Você verá uma mensagem dizendo: ‘Este PC atende aos requisitos do Windows 11,’ o que significa que você pode atualizar para o Windows 11.

Se o seu PC não for compatível com o Windows 11, não há como você obter a atualização do Windows 11. No entanto, se o seu PC for compatível com o Windows 11, mas você ainda não estiver obtendo a atualização, passe para a próxima etapa de solução de problemas mencionada neste artigo.

Experimente as etapas básicas de solução de problemas

Existem certas etapas básicas de solução de problemas que você pode tentar se o Windows 11 não estiver aparecendo nas configurações de atualização do Windows 10. Se você não obtiver a atualização, reinicie o PC. Reiniciar o PC remove arquivos temporários danificados e corrompidos. Arquivos temporários corrompidos no Windows 11 podem ser o motivo pelo qual você enfrenta o problema. Além disso, tente usar uma VPN se você não conseguir atualizar para o Windows 11. Se você usa VPN em seu PC, tente ligá-lo e verificar se há atualizações.

Além disso, certifique-se de que a atualização do Windows não esteja pausada. Se o Windows Update estiver pausado, você também poderá enfrentar um problema com ele. Você deve tentar retomar o Windows Update e, em seguida, verificar se há atualizações.

aperte o Windows + I combinação de teclas para abrir o Definições aplicativo em seu PC.

No Definições aplicativo, clique no Atualização e segurança opção.

Se as atualizações estiverem pausadas, você verá o Retomar atualizações botão. Clique neste botão para retomar as atualizações.

Se o Windows 11 não estiver aparecendo nas configurações de atualização do Windows 10, você provavelmente deve tentar executar o Windows Update Troubleshooter. Para fazer isso, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Definições aplicativo pressionando o Windows + I combinação de teclas.

Aqui, clique no Atualização e segurança opção.

Na barra lateral esquerda do Atualização e segurança configurações, clique em Solucionar problemas e, em seguida, no lado direito, clique em Solucionador de problemas adicional.

Procure pelo atualização do Windows aqui, e clique nele.

Agora clique em Execute o solucionador de problemas e siga as instruções na tela para corrigir o problema com o Windows Update.

Instale o Windows 11 usando a ferramenta de criação do Windows Media

Se não conseguir obter a atualização do Windows 11 na seção de atualização do Windows 10, você pode preferir atualizar para o Windows 11 usando a Ferramenta de Criação do Windows Media. Você pode usar a Ferramenta de Criação do Windows Media para atualizar o PC para o Windows 11. Você pode seguir nosso guia para ajudá-lo atualize o Windows 10 para o Windows 11.

Palavras Finais

Se o Windows 11 não estiver aparecendo na seção de atualização do Windows 10, você pode seguir as etapas neste artigo para corrigir o problema. Depois de fazer isso, você atualizará para o Windows 11 a partir do Windows 10 sem nenhum problema.

