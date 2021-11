Cotada para o ‘BBB 22’, Ellen Rocche faz cirurgia nos seios: ‘Ficaram lindos’

Cotada para o ‘Big Brother Brasil 22’, a atriz Ellen Rocche realizou um procedimento estético nos seios. De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do “Em Off”, a loira teve de se submeter ao procedimento após apresentar problemas na coluna.

“Eu nunca tinha feito cirurgia, não queria fazer, tinha medo. E medo também do resultado porque sempre gostei muito dos meus seios, do formato, não queria que me descaracterizasse. Precisava diminuir, mas queria que continuasse igual”, contou a atriz.