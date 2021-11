Covid-19: Anvisa identifica dois casos da variante Ômicron no Brasil

Após um passageiro e sua esposa desembarcarem em São Paulo com resultado de teste RT-PCR negativos no final de novembro. Foi identificado a presença da nova variante ao passarem pelo laboratório do aeroporto de Guarulhos, antes de retornarem a África do Sul. Antes da notificação mundial da identificação da nova variante, o homem desembarcou no Brasil em 23 de novembro com retorno já marcado.