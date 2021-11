Covid-19: Brasil fechará fronteiras aéreas para seis países da África

Seguindo orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o governo brasileiro decidiu restringir voos de países africanos por conta do surto da nova cepa do coronavírus, Ômicron. A medida foi anunciada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, em uma rede social.

A decisão foi tomada pelo grupo interministerial formado pelas pastas da Saúde, Casa Civil, Justiça e Infraestrutura. A restrição passageiros vindos da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue.

“O Brasil fechará as fronteiras aéreas para seis países da África em virtude da nova variante do coronavírus. Vamos resguardar os brasileiros nessa nova fase da pandemia naquele país. Portaria será publicada amanhã e deverá vigorar a partir de segunda-feira”, publicou o ministro na rede social.

A lista de países é similar à divulgada pelos Estados Unidos na tarde desta sexta-feira (26). A diferença, no entanto, é que as fronteiras americanas também estarão fechadas para passageiros oriundos de Moçambique e do Malawi.