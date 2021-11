Covid-19: Confira a programação da vacinação na Estação da Lapa desta sexta-feira (12)

O ponto volante de vacinação contra Covid-19 instalado na Estação Nova Lapa, no centro de Salvador, encerra as atividades nesta sexta-feira (12). Amanhã (12), das 8h às 16h, a estratégia será exclusiva para 1ª dose das pessoas com 12 anos ou mais.

A ação foi implantada com o objetivo de ampliar o acesso da população soteropolitana à vacinação contra Covid-19. Além do posto da Lapa, os usuários que buscarem atendimento na unidade móvel do ‘Vacina em Movimento’, em Narandiba, na comunidade localizada no entorno do Hospital Geral Roberto Santos, também poderão iniciar o esquema vacinal.

O serviço itinerante ficará na localidade até esta sexta. Após finalizar a imunização na comunidade, o MedMóvel será direcionado para outro bairro da capital baiana. A programação será divulgada posteriormente nos canais oficiais da SMS. Para se vacinar, todos os habilitados deverão estar com nome no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Apenas nesta quinta-feira (11), 2.328 pessoas foram imunizadas durante a ação especial na estação.