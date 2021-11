Covid-19: Intervalo da vacinação de reforço é reduzido para todos os adultos

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (16) a redução do intervalo da dose de reforço da vacina contra a covid-19. O intervalo passou de seis para cinco meses, após o esquema vacinal completo (dose única ou duas doses). Além disso, a partir de agora, a dose adicional está liberada para qualquer pessoa com mais de 18 anos. Até então, esse reforço só estava aprovado para maiores de 60 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde.

Para a dose de reforço, o Ministério da Saúde orienta que a pessoa tome um imunizante diferente do usado no esquema vacinal. “É preferencial que a dose adicional seja com uma vacina diferente. No Brasil usamos a Pfizer, mas em um eventual desabastecimento pode ser usada outra plataforma”, explicou Queiroga.