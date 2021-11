Covid-19: Salvador amplia horário da vacinação neste sábado (13)

A Prefeitura de Salvador segue com a vacinação contra a Covid-19 neste sábado (13) com aplicação da 1ª, 2ª e 3ª doses. Para intensificar o acesso ao imunizante, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ampliou o horário de funcionamento, que será das 8h às 18h.

Todos os habilitados para a vacina devem estar com o nome na lista disponibilizada no site da SMS, no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br. Neste sábado (13) está suspensa a vacinação no Med Móvel e Estação da Lapa.