Covid-19: Salvador aplica 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina nesta quinta-feira (18)

A Prefeitura de Salvador aplica a 1ª, 2ª e 3ª doses da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (18) das 08h às 16h. Todos deverão estar com os nomes na lista disponibilizada no site da SMS (www.saude.salvador.ba.gov.br).

REPESCAGEM PARA PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS COM NOME NA LISTA DO SITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE