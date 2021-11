Covid-19: Salvador aplica 1ª, 2ª e 3ª doses da vacina nesta segunda

A Prefeitura de Salvador segue com a vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (8), das 8h às 16h. A estratégia engloba a 1ª dose para pessoas com 18 anos ou mais, adolescentes de 12 a 17 anos, adolescentes com comorbidades e gestantes e puérperas de 12 a 17 anos; 2ª dose com os imunizantes Oxford, CoronaVac e Pfizer; e 3ª dose para idosos, profissionais da saúde e pacientes imunossuprimidos.