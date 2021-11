Covid-19: Salvador segue com aplicação da 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina nesta sexta (12)

A Prefeitura de Salvador segue com a vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (12) das 08h às 16h. Além dos drivers e pontos fixos, as doses da vacina estarão disponíveis também no Med Móvel, no bairro de Narandiba, ao lado da Base Comunitária de Segurança (BCS) da Polícia Militar com a oferta da 1ª dose para adolescentes de 12 anos ou mais.