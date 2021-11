Cozinha escondida: entenda o conceito e saiba como aplicá-lo na decoração

A cozinha ocupa um espaço significativo dos projetos residenciais. Em alguns casos, se mal planejada, pode prejudicar a estética de um ambiente moderno e elegante. Para resolver essa questão, a “cozinha escondida” é uma alternativa. O arquiteto Gustavo Martins, da Casa Å Leve, diz que o segredo do cômodo compacto e reservado é trabalhar a marcenaria com armários superiores e inferiores para incorporar os eletrodomésticos, como a geladeira, e o frontão da pia – faixa fixa na parede acima da bancada.

— Por meio do desenho dos armários e combinação com outros materiais, tudo é pensado para montar uma cozinha relativamente compacta, mas que dispõe de conforto para as atividades do morador — explica o arquiteto.