‘Craque do Jogo’ dedica troféu à torcida do Fluminense que incendiou o Maracanã – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 24 (AFI) – A vitória do Fluminense sobre o Internacional, por 1 a 0, nesta noite foi importante para a busca de uma vaga na Copa Libertadores de 2002. Mas o ‘momento do jogo’ foi protagonizado pela torcida que ao final do jogo cantou, gritou por seus heróis e demorou 15 minutos para arredar pé do Maracanã.

“Dedico este troféu a esta torcida que nos apoiou desde o início do jogo. É merecido mesmo que eu divida este troféu com ela, porque nos deu o maior apoio. Já mostramos nossa força em casa e ver os torcedores vibrando é emocionante” – comemorou o meia Yago Felipe eleito o ‘craque do jogo’. Esta foi a quinta vitória consecutiva do time dentro do Maracanã.

QUASE 20 MIL

Ele só deu entrevista à beira do gramado quase dez minutos após o jogo, porque a torcida, concentrada atrás de um dos gols festejou a vitória como se fosse um título. Os jogadores cantaram com os torcedores e ao final atiraram suas camisas para eles. Quase 20 mil torcedores.

Perto da arquibancada, o lateral Calegari foi visto carregando o filho no colo e com sorriso no rosto.

“É lindo de ver esta torcida vibrando, cantando e festejando. O futebol precisa disso, de muita alegria” – comentou.

FRED DE NOVO

O gol da vitória foi marcado por Fred, que atingiu a marca do gol número 101. Ele cobrou pênalti logo aos três minutos do primeiro tempo.

“Foi importante sair na frente porque diminuiu a tensão e a pressão. Além disso, obrigou o time deles a sair mais e depois seguramos bem lá atrás” – disse o atacante.

O resultado deixou o Fluminense com 51 pontos, em sétimo lugar, quatro pontos na frente do Internacional, com 47 pontos. Mas no domingo à tarde o time carioca vai ter uma pedreira, porque vai enfrentar o líder Atlético-MG, dentro do Mineirão.