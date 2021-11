CRB 1 x 0 Londrina – CRB vence no sufoco e continua vivo na briga pelo acesso – Futebol Interior

Faltando três jogos para o fim da Série B ,O CRB continua na briga pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira à noite, o time alagoano venceu o Londrina, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) e segue colado ao G4 da Série B. A partida foi válida pela 35ª rodada.

Com a vitória, o CRB se recupera da derrota para a Ponte Preta por 1 a 0 na rodada passada e está na quinta colocação, com 57 pontos, um ponto a menos do que Avaí e Goiás, respectivamente terceiro e quarto colocados da Série B.

O time alagoano não teve o técnico Allan Aal no banco nesta quarta. Expulso no jogo contra a Ponte, ele não poderia ficar hoje no banco do CRB e aproveitou para, na terça, passar pela cirurgia no joelho esquerdo. O técnico sofreu uma grave lesão ao comemorar gol do CRB na vitória contra o Sampaio Corrêa na penúltima rodada e está em recuperação. O auxiliar Anderson Valiñas comandou o time nesta noite

Já o Londrina continua na zona de rebaixamento – na 17.ª colocação, com 38 pontos, mesma pontuação do Brusque, em 16.º e três atrás do Remo, segundo time fora do Z4.

O JOGO

O CRB pressionou desde o começo da partida, porém tinha dificuldade, graças a pouca inspiração do seu setor de criação, em fazer a bola chegar ao ataque.

O Londrina entrou em campo preocupado somente em se defender. Mesmo assim, criou a primeira chance de gol. Aos dez, com Caprini recebeu de Salatiel e bateu de primeira, levando perigo. Foi a única boa chance de gol do Londrina na primeira etapa.

Abusando da ligação direta, com pouco toque de bola e criatividade, o CRB não conseguiu furar o sistema defensivo do Londrina e chegou apenas duas vezes com perigo ao gol no primeiro tempo. A primeira chance aconteceu somente aos 32 minutos, quando Jajá recebeu da entrada da área e bateu por cima do gol de César.

No final, Guilherme Romão cruzou para Nicolas Careca cabecear, mas a bola desviou em Marcondes.

ETAPA FINAL

O CRB voltou mais ligado para o segundo tempo e demorou nove minutos para abrir o marcador. Diego Torres lançou Emerson Negueba, que dominou e bateu forte para o fundo do gol.

O gol no iniciou deu mais tranquilidade ao time alagoano, que até tentou buscar o segundo gol, mas esbarrou nos mesmos problemas apresentados na etapa inicial.

Aproveitando que o CRB recuou, o Londrina começou a chegar mais ao ataque após os vinte minutos. No final, o Londrina pressionou e quase chegou ao empate. Aos 40 minutos, Victor Daniel arriscou de fora da área e Diogo Silva espalmou para fora.

Um minuto depois, Gegê bateu no canto e Diogo Silva novamente salvou o CRB. O time alagoano se segurou até o fim e garantiu a vitória em casa.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o CRB entra em campo na segunda-feira, às 16h, diante do Brusque, fora de casa. No mesmo dia, o Londrina recebe a Ponte Preta no estádio do Café. Os dois jogos são válidos pela 36ª rodada.