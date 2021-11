CRB classifica e Botafogo-PB despacha o Vitória – Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – A Copa do Nordeste 2022 conheceu na noite desta quinta-feira, os últimos dois classificados para a fase de grupos. Pela terceira e última fase das Eliminatórias da competição, o CRB venceu o Moto Club por 2 a 0 e carimbou a classificação. Enquanto, na disputa de pênaltis, o Botafogo-PB também garantiu a vaga diante do Vitória. Veja como foi:

VITÓRIA DO GALO

Depois de perder o primeiro jogo por 2 a 1, o Galo fez valer o mando de campo, venceu o Moto Club por 2 a 0 e carimbou a vaga para a próxima edição da Copa do Nordeste. Veja como foi a classificação regatina:

Mandante da partida e precisando do resultado, o CRB teve o controle do jogo no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para furar a marcação adversária. Até que, aos 31 minutos, Guilherme Romão apareceu pela esquerda e cruzou para Jean Patrick abrir o placar no Rei Pelé. No embalo do gol, o time da casa ainda teve boas chances de ampliar a contagem com Diego Torres e Jajá, que pararam nas defesas de João Paulo.

No segundo tempo, a história dos primeiros 45 minutos se repetiu. Com maior domínio das ações, o Galo buscou o segundo gol. Antes de estufar as redes, Nicolas Careca teve duas boas oportunidades para marcar. Mas foi na terceira tentativa, aos 32 minutos, que o camisa 19 deixou o dele, depois de cruzamento preciso de Celsinho. A equipe alagoana ainda desperdiçou outras chances novamente com Diego Torres e Jajá e em cabeçada de Ewerton Páscoa. Mas o 2 a 0 foi suficiente para carimbar a vaga.

Botafogo carimbou vaga na Copa do Nordeste

BELO AVANÇOU

Depois de mais um empate nos 90 minutos, o Belo foi mortal nas penalidades e se garantiu na Copa do Nordeste 2022. Confira os detalhes da classificação:

O Botafogo até assustou primeiro no Barradão. Na marca dos dez minutos, Welton acertou um belo chute da entrada da área e viu Lucas Arcanjo fazer a defesa. Passado o susto inicial, o Vitória foi aos poucos colocando ordem na casa. Fernando Neto e David tiveram boas chances. Até que, aos 28, Raul Prata abriu a contagem para o Leão, que seguiu no embalo e ampliou logo na sequência. Três minutos depois, Bruno Oliveira fez o cruzamento preciso para Fernando Neto, o camisa 11 fez o desvio, a bola ainda bateu na marcação no meio do caminho e foi morrer no fundo da meta.

No segundo tempo, as equipes inverteram os papéis e foi a vez do Belo partir para o ataque em busca do empate, que veio também num intervalo de três minutos. Aos 19, Willian aproveitou cobrança de escanteio para fazer o primeiro dos visitantes. E, aos 22, Esquerdinha arriscou de fora da área, Lucas Arcanjo fez a defesa parcial, mas, no rebote, Welton completou para as redes: 2 a 2. Depois da igualdade, o ritmo do confronto diminuiu e a vaga foi decidida na marca da cal.

Nas cobranças de pênaltis, o Botafogo foi perfeito. Sávio, Esquerdinha, Cleyton, Tsunami, Welton Felipe e o goleiro Paulo Gianezini colocaram a bola no fundo do gol, o arqueiro botafoguense também brilhou debaixo do poste, defendeu uma das penalidades do Rubro-Negro e ajudou a colocar o Belo na fase de grupos da Copa do Nordeste 2022.