CRB x Sampaio Corrêa – Em momentos complicados, Galo e Bolívia buscam a reabilitação na Série B – Futebol Interior

Maceió, AL, 03 (AFI) – Apesar de seguir na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, o CRB não sabe o que é vencer há cinco rodadas e por isso, volta a campo nesta quinta-feira (04) de olho na reabilitação para continuar na parte de cima da tabela e lutando pelo acesso. Em casa, Rei Pelé, às 19h, o Galo recebe o Sampaio Corrêa, que também não vive um bom momento dentro da competição.

Vindo de três derrotas seguidas, a Bolívia Querida despencou na tabela, tanto que demitiu o técnico Felipe Surian e contratou João Brigatti, e agora aparece na 13ª colocação com 40 pontos ganhos. Já o CRB vive uma situação um pouco melhor, já que aparece em sexto com 51. O Goiás, primeiro time dentro do G4, tem 54 e está três pontos na frente.

CRB

Para o duelo, o técnico Allan Aal tem um desfalque certo e uma dúvida para escalar o time titular do CRB, ambos no mesmo setor. Isso porque, o lateral-esquerdo Guilherme Romão que já ficou de fora das últimas partidas, ainda se recupera de uma torção no tornozelo direito junto ao Departamento Médico e será reavaliado momentos antes da partida.

Alexandre Mello, que vinha substituindo o jogador na lateral, levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada e agora terá que cumprir suspensão. Celsinho, que já atuou improvisado na função deve ganhar a titularidade. No mais, a base deve ser a mesma que vem atuando nas últimas rodadas.

SAMPAIO CORRÊA

Do outro lado, o Sampaio Corrêa segue cheio de mistério, já que os jogadores e o novo técnico da equipe João Brigatti não vem dando entrevistas nesta última semana. Mas, o que se sabe é que serão quatro desfalques certos para encarar o CRB: lateral-esquerdo Alyson, lateral-direito Watson e o volante Eloir entregues ao DM e o volante Ferreira suspenso.

Nas laterais, Maurício deve ser o titular do lado direito e Mascarenhas deve ser o escolhido para atuar na esquerda. Já no meio-campo, Baraka e Márcio Araújo brigam por uma vaga. Outras alterações podem ser feitas por opção técnica, como a volta de Mota a meta no lugar de Luiz Daniel e Joésio na zaga no lugar de Alan Godói.