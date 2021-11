CRB x Vitória – Confronto da penúltima rodada pode valer G4 ou fuga da degola – Futebol Interior

Maceió, AL, 21 (AFI) – Vivendo momentos no campeonato completamente opostos, CRB e Vitória se encontram em confronto primordial para seus respectivos objetivos na 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida que pode definir a entrada no G4 do Galo ou a continuação do Rubro-negro na zona de rebaixamento.

O dono da casa é sexto colocado com 57 pontos, tendo claras chances de acesso. Para isso, deve fazer sua parte e torcer contra Avaí e Guarani. Dois pontos o separam dos quatro primeiros. Já o Leão está em 18° lugar com 40 pontos, à sua frente estão Londrina e Remo, na briga direta contra o rebaixamento. O visitante está a um e dois pontos, respectivamente. Como os dois times já jogaram, uma vitória tira o time da degola.

CRB

Para o confronto, o técnico Allan Aal poderá contar a volta do lateral Reginaldo e do zagueiro Caetano. O defensor havia sido punido pelo STJD com dois jogos de suspensão, mas vai jogar com efeito suspensivo.

Já na lateral, Reginaldo havia sido poupado na última partida, válida pela pré-Copa do Nordeste.

VITÓRIA

No último treino, realizado no sábado, o atacante Marquinhos não participou das atividades com bola. Ele ainda é dúvida para o jogo. Caso não entre em campo, o treinador Wagner Lopes deve repetir a escalação do último jogo, contra o Botafogo-PB.