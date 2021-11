Criança de 7 anos é resgatada de afogamento na praia do Francês

O Corpo de Bombeiros de Alagoas foi acionado no final da tarde deste feriado de Finados, 02, para socorrer pessoas que estariam se afogando em um trecho da praia do Francês, em Marechal Deodoro, Litoral Sul de Alagoas. Uma das vítimas era uma criança de 7 anos. De acordo com as informações repassadas pela assessoria…

O Corpo de Bombeiros de Alagoas foi acionado no final da tarde deste feriado de Finados, 02, para socorrer pessoas que estariam se afogando em um trecho da praia do Francês, em Marechal Deodoro, Litoral Sul de Alagoas. Uma das vítimas era uma criança de 7 anos.

De acordo com as informações repassadas pela assessoria da corporação, os guarda-vidas que atuam na praia atuaram no salvamento das quatro vítimas, ajudando-as a sair do mar em segurança. Elas não precisaram de atendimento médico posterior.

A primeira vítima era uma mulher de 28 anos; a segunda, uma mulher de 52 anos; a terceira uma mulher de 47 anos; a última era o menino de 7 anos.

Foi informado pelos Bombeiros que todos os envolvidos estavam juntos e faziam parte da mesma família.