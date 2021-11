Criciúma fecha o ano com foto oficial para comemorar acesso à Série B – Futebol Interior

Criciúma, SC, 12 (AFI) – A temporada 2021 do Criciúma está oficialmente encerrada. O clube catarinense colocou um ponto final com a foto oficial de jogadores, comissão técnica e dirigentes no gramado do Heriberto Hülse. Se o ano começou de forma trágica com o rebaixamento no Campeonato Catarinense, terminou com a esperança renovada e com o acesso garantido na Série C do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, 55 pessoas estiveram na foto oficial de 2021. O presidente Anselmo Freitas marcou presença, assim como o técnico Cláudio Tencati. Os dois já negociam uma renovação de contrato. Tencati foi contratado na reta final, após a demissão de Paulo Baier. Ele fez apenas cinco jogos com duas vitórias, dois empates e uma derrota.

O Criciúma voltou à Série B após dois anos na Série C. A campanha teve 11 vitórias, seis empates e sete derrotas. Destaque para a campanha invicta como mandante – oito triunfos e quatro igualdades.

Após a foto inicial, os jogadores ganharam férias e os dirigentes passaram a planejar a temporada de 2022.