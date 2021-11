Criciúma homenageia torcedores, e dirigente garante que torcida “fez a diferença” no acesso – Futebol Interior

Criciúma, SC, 15 (AFI) – O Criciúma entregou camisas comemorativas a integrantes da torcida organizada Os Tigres, que completou 15 anos de fundação, e em agradecimento ao apoio durante todo esse tempo. As camisas comemorativas foram usadas no empate sem gols diante do Botafogo-PB pela Série C do Campeonato Brasileiro.

“Essa é uma pequena homenagem ao aniversário da Os Tigres. Fica o nosso agradecimento a todos os torcedores por mais um ano de apoio incondicional. Com certeza, o barulho das arquibancadas fez a diferença na reta final da temporada para que pudéssemos conquistar o acesso”, afirmou o gerente administrativo Paulo Bitencourt.

15 ANOS!

Na camisa branca, acima da logo da empresa de material esportivo e do escudo do Criciúma havia a marca da torcida Os Tigres. A entrega aconteceu na sala da presidência, no estádio Heriberto Hülse.

“Há 15 anos, surgiu a torcida que revolucionou o modo de torcer em Santa Catarina. Nosso apoio sempre foi incondicional ao Criciúma. Nesses anos que se passaram foram muitos que deixaram a sua contribuição para a construção e o fortalecimento da barra Os Tigres em todos os cantos do estado e do Brasil. Nada disso seria possível sem a determinação de todos. A torcida se faz no coletivo. Seguimos em frente e que venham mais 15 anos. Muito obrigado a todos os carvoeiros (as), que, de alguma forma, fazem parte dessa história. Seguimos sempre apoiando a nossa razão de existência: o Criciúma E.C. A banda em festa não pode parar”, diz a nota da torcida.

Em 2022, o Criciúma jogará a Série B do Estadual Catarinense e a Série B do Brasileirão. O Criciúma voltou à Série B após dois anos na Série C. A campanha teve 11 vitórias, seis empates e sete derrotas. Destaque para a campanha invicta como mandante – oito triunfos e quatro igualdades.