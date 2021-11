Criciúma inicia viagem para Belém visando “final” contra o Paysandu – Futebol Interior

Criciúma, SC, 04 (AFI) – O Criciúma iniciou na tarde desta quinta-feira a viagem para Belém (PA), onde faz o jogo decisivo contra o Paysandu, no Estádio da Curuzu, às 17 horas, pela última rodada da 2ª fase do Campeonato Brasileiro da Série C.

A delegação embarcou depois do técnico Cláudio Tencati realizar a última atividade em solo catarinense. Nesta sexta-feira, o Criciúma ainda vai treinar em Belém (PA), quando o time titular deve ser definido.

“Os trabalhos foram focados na parte tática e no emocional, que vai contar muito nessa última partida para nós. A gente precisa estar ligado, unir todos os pontos que o professor vai passar, e tenho certeza que vamos conseguir o acesso”, disse o volante Dudu Vieira.

Na terceira colocação do Grupo C, com seis pontos, o Criciúma chega na última rodada não dependendo apenas de si para conquistar o acesso à Série B do Brasileiro de 2022.

Além de ganhar do lanterna e eliminado Paysandu, o Criciúma precisa torcer para o Botafogo-PB não vencer o líder Ituano, em Itu. O time paraibano é o vice-líder, com oito pontos, e o paulista tem dez e já conquistou o acesso, mas precisa de um empate para garantir presença na final.