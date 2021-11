Crochê no SPFW: ateliê baiano desfilará pela primeira vez na Semana de Moda de São Paulo

Ateliê baiano no São Paulo Fashion Week de 2021? Temos. O Ateliê Mão de Mãe, que tem como principal objetivo valorizar, desenvolver e capacitar a arte manual por meio do crochê, desfilará no próximo dia 18 de novembro, a partir das 15h, no Pavilhão das Culturas Brasileiras – Parque do Ibirapuera.