Cruzeiro de Bell Marques é confirmado para 2022

O Carnaval em alto mar promovido por Bell Marques teve sua segunda edição confirmada em 2022. Apenas com artistas da Bahia, o projeto Vumbora Pro Mar leva a folia das ruas de Salvador para o transatlântico MSC Fantasia de 18 a 21 de novembro.

Além do anfitrião, foram confirmados Durval Lelys, Timbalada, Harmonia do Samba, É O Tchan e Rafa e Pipo Marques. As vendas de pacotes foram iniciadas nesta quinta-feira (18), através do site.