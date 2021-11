Cruzeiro deve emprestar atacante para time promovido à Série C – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 10 (AFI) – Sem riscos de rebaixamento na Série B, o Cruzeiro já iniciou o seu planejamento para o ano que vem e está discutindo o futuro de alguns jogadores. Quem não deve ter oportunidade é o atacante Zé Eduardo, que deve ser emprestado ao ABC, recém-promovido para a Série C.

O jogador vem sendo opção no banco de reservas do técnico Luxemburgo, mas não tem oportunidade de se firmar no elenco principal. Por isso, o empresário de Zé Eduardo já iniciou conversa e encaminhou a ida do atacante para o futebol potiguar, onde ele já é um velho conhecido.

Zé Eduardo defendeu o América-RN em 2020, tendo realizado cinco jogos e marcado cinco gols. Aos 22 anos, ele foi revelado no próprio Mecão e depois ainda jogou pelo Visão Celeste antes de ser contratado em definitivo pelo Cruzeiro. Em Minas ele ainda jogou pelo Villa Nova.

Um dos motivos do atacante não ser utilizado no Cruzeiro foi devido a uma alteração nos exames cardíacos dele na Toca da Raposa. Ele passou por tratamento e teve alta pelos médicos, mas nunca foi efetivamente utilizado para ajudar um dos mais tradicionais times do país.

Em meio a essa transferência, o Cruzeiro aparece em décimo lugar na Série B, com 46 pontos. Na terça-feira os mineiros venceram o Brusque por 2 a 0 com mais de 35 mil pessoas no Mineirão.