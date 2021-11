CSA entra no G4, Avaí vacila e Cruzeiro respira contra a degola – Futebol Interior

Campinas, SP, 06 (AFI) – Três jogos abriram nesta sexta-feira a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E os duelos mexeram tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da classificação. Destaque para as vitórias de CSA e Cruzeiro; além do vacilo do Avaí contra o virtual rebaixado Vitória.

À tarde, o CSA venceu o Remo por 2 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Com a vitória, os alagoanos assumiram o quarto lugar, com 54 pontos. Mesma pontuação que o Goias (5º), que tem um jogo a menos e fica em desvantagem por ter menos vitórias: 16 a 14. Já o Remo estacionou nos 41 pontos e é o 12º, ainda com riscos de rebaixamento.

Mais a noite, o Avaí até saiu na frente, mas sofreu gol aos 45 minutos do segundo tempo e só empatou com o Vitória, por 1 a 1, na Resscada, em Florianópolis (SC). O Avaí permaneceu em terceiro, agora com 57 pontos. Enquanto os baianos, mais próximos da Série C, aparecem em 18º, com 34.

Por fim, em confronto direto, o Cruzeiro visitou o Londrina e venceu por 1 a 0, no estádio do Café, em Londrina (PR). Os mineiros assumiram o 11º lugar, com 43 pontos. Já o Londrina segue em 17º, com 38 pontos, sendo o primeiro na zona de rebaixamento da Série B.

CONFIRA OS JOGOS DA 34ª RODADA: