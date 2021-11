CSA x Confiança – Alguém vai chorar depois do jogo – Futebol Interior

Maceió, AL, 11 (AFI) – Um jogo isolado vai abrir a 36ª rodada da Série B do Brasileiro nesta sexta-feira. A partir das 21h30, CSA e Confiança se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Cada um lutando por seu objetivo.

Sem perder há quatro jogos, o CSA aposta no fator casa para entrar no G4. Em sétimo lugar, o time tem 55 pontos e, se vencer, pula para a terceira colocação. Depois, vai “secar” Goiás e CRB, já que Guarani e Avaí fazem um confronto direto em Campinas (SP).

No outro extremo da tabela, o Confiança luta desesperadamente para sair da zona de rebaixamento, onde está na penúltima colocação, com 35 pontos. Uma vitória, porém, ainda não tira o time do Z4, mas mantém vivo o sonho da permanência na Série B.

INFORMAÇÕES DO CSA

No empate com o Avaí, por 1 a 1, em Florianópolis, na última segunda-feira, o goleiro Thiago Rodrigues, o volante Giva Santos e o atacante Iury Castilho foram punidos com o terceiro cartão amarelo.

Desses, Giva Santos foi o único que não começou jogando contra o Avaí. Os substitutos dos titulares estão praticamente definidos. Lucas Frigeri entra no gol e Marco Túlio forma a dupla ofensiva com Dellatorre.

INFORMAÇÕES DO CONFIANÇA

Sem novos desfalques por suspensão ou contusão, o técnico Luizinho Lopes deve manter a base que empatou sem gols com o Náutico na última rodada. A dúvida é entre Vinícius Barba e Rafael Vila no meio-campo.

“Enquanto houver chances nós vamos trabalhar para sair dessa situação”, disse o atacante Neto Berola, compartilhando o sentimento de todo o elenco azulino.