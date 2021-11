CSA x Remo – Em momentos distintos, vitória é fundamental para os objetivos de Azulão e Leão – Futebol Interior

Maceió, AL, 4 (AFI) – CSA e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 17h, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Faltando apenas cinco rodadas para o fim da competição, ambos ainda tem objetivos a cumprir no campeonato.

Com 51 pontos na tabela, o CSA está apenas três pontos atrás do G4. De quebra, o Azulão vem de duas vitórias fora de casa, contra Vasco e Vitória. Já o Remo, apesar de estar no meio da, ocupando a 11ª posição, está apenas três pontos a frente do Londrina, 17º colocado. Inclusive, na última rodada o Leão foi derrota pelo Tubarão em casa, pelo placar de 1 a 0.

LATERAIS DE VOLTA

Após ficar de fora do jogo contra o Vitória por conta de dores da coxa, o lateral-esquerdo Ernandes deve voltar ao time titular, após os exames não apontarem lesão.

Já na lateral-direita, Éverton Silva fica de fora devido à expulsão na última partida. Com isso, Cristovam volta a receber uma oportunidade. No mais, o time deve seguir o mesmo da últimas partidas.

O presidente do clube, Rafael Tenório, aumentou a premiação em caso de acesso.

“Desde o início do campeonato, o objetivo do CSA era conquistar o acesso. Caso isso fosse alcançado, nós já tínhamos acertado uma premiação de R$ 4 milhões. Agora, nós decidimos aumentar essa premiação para R$ 6 milhões para os jogadores.”, avisou.

DUAS BAIXAS E UM RETORNO

Felipe Gedoz, lesionado, e Matheus Oliveira, suspenso, serão desfalques do Remo para a partida. Já o volante Anderson Uchôa, que cumpriu suspensão na última partida, retorna ao time. No mais, o time deve ser o mesmo da última partida.

O Leão tem apenas uma vitória nas últimas sete partidas, contra o Cruzeiro, pelo placar de 3 a 1. Além disso, a equipe teve dois empates e sofreu quatro derrotas.