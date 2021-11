Cuiabá 1 x 0 Internacional – Dourado se alivia e deixa o covarde Colorado fora do G-6 – Futebol Interior

O Internacional perdeu uma grande chance de se firmar entre os clubes que vão disputar a Copa Libertadores da América de 2022. Com um futebol defensivo e sem nenhuma criatividade perdeu para o Cuiabá, pro 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, na Arena Pantanal pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time gaúcho segue com 47 pontos, em sétimo lugar. O Colorado usou um uniforme todo preto em alusão ao mês da Consciência Negra. O Cuiabá, ‘Rei do Empate’, com 16 resultados iguais, teve mais disposição e agora soma 42 pontos, se afastando bem do grupo de clubes que brigam contra o rebaixamento.

DOURADO EM CIMA

Vindo de derrotas para Ceará e Corinthians, o Cuiabá tratou de mostrou disposição diante de sua torcida. Iniciou o jogo na frente, usando a velocidade e empurrando o Internacional para seu campo defensivo. Com mais posse de bola – 60% a 40% – o Cuiabá também finalizou quatro vezes mais do que o Internacional, porém, sem contundência.

O time da casa finalizou com Clayson e Jenison, mas só levo perigo aos 48 minutos num chute forte de João Lucas e que o goleiro Marcelo Lomba defendeu em dois tempos.

COLORADO REATIVO

De outro lado, assumindo o papel reativo, o Internacional não sabia aproveitar o tempo com a bola nos pés. O goleiro Walter, emprestado pelo Corinthians, foi um mero espectador no Cuiabá.

Este cenário abria perspectiva da entrada do meio-campo Edenilson no segundo tempo. Ele chegou à capital do Mato Grosso às 11 horas, vindo da Argentina, onde serviu a seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas. Como não atuou com o Brasil, ele entraria mesmo no segundo tempo.

ENTRADA DE EDENILSON

Como esperado, Edenilson entrou no segundo tempo no lugar de Caio Vidal. Mas a grande chance esteve nos pés de Clayson que, aos dês minutos, recebeu um passe longo do zagueiro Paulão e, no descuido da defesa, apareceu livre na frente do goleiro. Mas virou desequilibrado e mandou por cima do travessão.

Aos 15 minutos, Edenilson apareceu pelo lado esquerdo da área e chutou de esquerda, mas para fora. O Cuiabá seguia tentando e aos 1 minutos teve um pênalti a seu favor. Felipe Marques foi até a linha de fundo e tentou o cruzamento, mas a bola bateu no braço de Johnny que tentava o carrinho. Após as reclamações, Elton cobrou alto e no meio do gol, com Marcelo Lomba caindo no canto esquerdo. Na comemoração exagerada ao lado da torcida, cartão amarelo para Elton.

Atrás no placar, Diego Aguirre tentou mudar seu esquema. Tirou o volante Johnny para a entrada do atacante Matheus Catorini, promessa da base. Começava ali a corrida para o time gaúcho recuperar o tempo perdido só se defendendo. Até finalizou com Patric e Matheus Catadori, porém, sem perigo. Muito pouco.

PRÓXIMOS JOGOS

No fim de semana, pela 34.ª rodada, o Cuiabá vai enfrentar o Bahia, domingo, às 19 horas, em Salvador (BA). O Internacional vai receber o Flamengo no sábado, às 21h30, no Beira-Rio, em porto Alegre (RS).