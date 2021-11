Cuiabá corre contra o tempo e tenta recuperar lesionados para jogo contra o Corinthians – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 11 (AFI) – O Cuiabá tem alguns problemas para o duelo diante do Corinthians, no próximo sábado, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Dourado já sabe que não poderá contar com o goleiro Walter e o atacante Jonathan Cafú, pois ambos pertencem ao time paulista. Enquanto isso o clube tenta recuperar Alan Empereur, Auremir e Elton, que estão lesionados.

A SITUAÇÃO DE CADA UM

Alan Empereur sentiu dores na coxa direita após o confrontos contra a Chapecoense e desfalcou a equipe diante do Ceará. Auremir já está fora há três jogos com uma lesão no joelho. Já Elton não teve seu problema divulgado, mas também não jogou diante do Ceará.

Os três ainda não treinaram durante a semana e dificilmente terão condições de jogo. Com isso, Marllon deve ser mantido na zaga e Yuri Lima como primeiro volante.

O Cuiabá ocupa a 11ª colocação com 39 pontos. O time vem de dois jogos sem vitória, com a derrota para o Ceará e o empate com a Chapecoense. O último triunfo foi na 29ª rodada, quando venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 1 a 0, na Arena Pantanal.