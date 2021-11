Cuiabá x Internacional – Afundar o Dourado para subir no G-6? – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 16 (AFI) – Com a oitava melhor campanha entre os visitantes, o Internacional tenta aproveitar o momento de fragilidade do Cuiabá – vem de três tropeços consecutivos – para buscar uma vaga dentro do G-6. O confronto será nesta quarta-feira, às 19h, na Arena Pantanal, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dos 16 jogos que fez longe do Beira-Rio, o Internacional venceu quatro, empatou seis e perdeu outros seis, somando 18 pontos e tendo um aproveitamento de 37,5%, muito semelhante ao desempenho do Cuiabá como mandante, com 21 pontos, conquistados com cinco triunfos e seis empates. Perdeu outras cinco partidas.

O Internacional venceu o Athletico por 2 a 1, na última rodada, e seguiu na sétima posição, com 47 pontos. O Fortaleza, em sexto, tem 49. O time gaúcho tem como objetivo confirmar mais uma participação na Copa Libertadores da América.

COMO VEM O COLORADO?

Para o duelo, o técnico Diego Aguirre terá que lidar com os vários desfalques, a começar pelo goleiro Daniel, com uma fissura nas costas. Além dele, o treinador não poderá contar com o zagueiro Victor Cuesta, o lateral Moisés e o meia Maurício, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Cuiabá e Inter se enfrentam nesta quarta-feira

“Como treinador, quero sempre ter problemas como este e ter duas opções muito boas. Hoje, o Lomba é uma realidade e o Daniel também. Vamos ver o que acontece, mas estou bem tranquilo com os goleiros, porque os dois têm muita qualidade. Não é nenhum problema. É uma decisão que vai acontecer quando o Daniel estiver à disposição, e ele não está. Então, é uma situação para frente”, falou Aguirre.

E os problemas não param por aí. O volante Rodrigo Lindoso será reavaliado, pois deixou o jogo contra o Athletico mancando. Já Taison segue em recuperação de uma luxação no ombro. Por outro lado, Yuri Alberto retorna após cumprir suspensão automática.

Com isso, Aguirre seguirá apostando em Marcelo Lomba no gol e indicou colocar Paulo Victor na lateral. Na defesa, a disputa ficou entre Kaique Rocha e Mercado. Já Johnny treinou no lugar de Rodrigo Lindoso.

E O DOURADO?

Para o técnico Jorginho, o time se portou bem diante do time paulista e disse não ter dúvidas de que o Cuiabá conseguirá seu objetivo.

“Fomos corajosos pra jogar em cima do Corinthians. O time foi corajoso e não se rendeu. Eu não tenho dúvida de que vamos alcançar o nosso objetivo. Faltam esses seis jogos e vamos jogar nossas vidas para manter o Cuiabá na primeira divisão”, garantiu.

Neste duelo, dois desfalques já são conhecidos: o volante Auremir, que se recupera de lesão no joelho, e do meia Yesús Cabrera, em trabalho de transição. O atacante Guilherme Pato pertence ao Inter e também está fora, mas já não vinha sendo aproveitado por Jorginho.

A boa notícia fica por conta de Elton, que será relacionado após dores musculares. Jogando em casa, Jorginho deve montar um time mais ofensivo e promover a volta do atacante Max. Com isso, Rafael Gava e Camilo brigam por uma vaga no meio-campo.