Cuidados com a pele do rosto: caseiro, rotina, diários e mais!

Os cuidados com a pele do rosto sempre foram mais ligados à manutenção da aparência e à preocupação com a beleza. Apesar de ainda haver grande preocupação com esses aspectos, atualmente há uma grande tendência em pensar a rotina de skincare como um modo de autocuidado, que afeta positivamente a autoestima e a saúde emocional também.

Assim, a hora de cuidar da pele do rosto é um momento para relaxar e passar um tempo consigo mesmo. Além de cuidar do seu estado emocional, essa é uma maneira de cuidar da saúde do corpo, já que a pele é uma barreira que protege o organismo da ação de vírus, bactérias e também da poluição do ar. Como é muito importante cuidar da pele, confira, neste artigo, tudo o que você precisa saber para montar uma rotina de skincare!

Rotina de cuidados com a pele do rosto

Agora que você sabe a importância de cuidar da pele do rosto, chegou a hora de montar ou complementar a sua rotina de skincare. Veja os passos fundamentais, como limpeza, hidratação e proteção solar, e como incrementar a sua rotina de cuidados com a pele!

Sempre faça higienização do rosto diariamente

O primeiro passo na rotina de cuidados com a pele do rosto é a limpeza. Ela é essencial, pois garante que sua pele esteja livre de partículas de sujeira, poluição e bactérias, e pronta para absorver os nutrientes das etapas seguintes.

O ideal é fazer a higienização da pele pela manhã e também à noite. De manhã, você pode usar um produto mais gentil, como a água micelar. Mas, de noite, faça uma limpeza mais cuidadosa da pele, já que é preciso limpar os resquícios de protetor solar e maquiagem, por exemplo. Para isso, use óleo demaquilante ou água micelar, para depois usar sabonete facial.

Use produtos para seu tipo de pele

Assim como as personalidades das pessoas, cada pele é única e precisa de cuidados específicos. Portanto, antes de escolher e comprar produtos de cuidados faciais, é muito importante saber qual é o tipo da sua pele. Para isso, o melhor é consultar um dermatologista.

Além dos tipos de pele, que pode ser seca, normal, mista ou oleosa, outros fatores influenciam nos cuidados do rosto, como sensibilidade a produtos, acne e dermatite. Vale lembrar que o tipo da sua pele pode mudar conforme a época, dependendo do clima de onde mora e da sua idade. Então, sempre preste atenção nos sinais que a pele apresenta.

Passe tônico facial diariamente

Após a limpeza do rosto, utilize tônico facial, para reequilibrar o pH e auxiliar na hidratação da pele. Uma das maneiras de passar o tônico no rosto é utilizando um pedaço de algodão ou um disquinho de crochê. Assim, é possível remover algum resquício de maquiagem, além de auxiliar na esfoliação da pele. Mas, caso use o disco de crochê, certifique-se de que ele está bem limpo.

Também é possível passar o tônico apenas utilizando as mãos. Nesse caso, espalhe bem o produto pelo rosto e dê leves batidinhas com as pontas dos dedos, até que o tônico seja totalmente absorvido pela pele.

Use esfoliantes e máscaras

Para um cuidado extra com o rosto, os esfoliantes ajudam na renovação celular da pele, ao retirar células mortas, como acontece com os esfoliantes físicos. Além destes, existem esfoliantes químicos e enzimáticos. Caso queira fazer esfoliação caseira, a mistura de açúcar e mel, em partes iguais, também ajuda a hidratar e iluminar a pele.

São vendidos diversos tipos de máscaras faciais, que podem ser encontradas em potes, tubos ou no formato de sheet masks. A maioria delas possui algum ingrediente hidratante, como o extrato de aloe vera ou ácido hialurônico, sendo ótimas para serem usadas após a esfoliação da pele. No entanto, saiba que usar esfoliante errado para o seu rosto pode prejudicar mais a sua pele do que cuidar dela. Para que você não cometa esse erro, confira também o artigo dos 10 melhores esfoliantes para o rosto de 2021, e saiba como escolher o produto ideal para a sua skin care!

Apesar de parecer inofensivo, dormir de maquiagem é muito prejudicial à saúde da sua pele, pois as partículas da maquiagem, junto da poluição e sujeira, obstruem os poros e impedem a respiração da pele. Com isso, aumenta o risco de desenvolvimento de alergias, acne e até conjuntivite, no caso de maquiagem na região dos olhos.

Além disso, se você dormir sempre de maquiagem, a pele passa a perder viço e o processo de envelhecimento é acelerado. Uma dica é sempre ter lenços demaquilantes por perto, para quando bater a preguiça, mas o ideal é sempre limpar a pele com demaquilante e sabonete.

Sempre passe protetor solar no rosto

Uma das etapas mais importantes da rotina de cuidados com o rosto, o protetor solar deve ser usado todos os dias, sem falta. É ele que vai proteger a pele contra os danos dos raios UVA e UVB, que causam o câncer de pele e aceleram o processo de envelhecimento dela.

Há opções de protetor solar que inclusive protegem a pele contra os efeitos nocivos da luz azul, emitida por aparelhos eletrônicos e lâmpadas, que também contribuem para o envelhecimento da pele, além do aparecimento de linhas finas e rugas. Portanto, passe protetor solar mesmo quando não sair de casa.

Hidrate o rosto de manhã e noite

A hidratação da pele é a segunda etapa fundamental da rotina de cuidados com o rosto, e deve ser feita logo após a limpeza da pele. Além de ajudar na prevenção de rugas e linhas finas, por exemplo, a hidratação auxilia na manutenção da barreira da pele, que age na defesa contra bactérias, poluição, entre outros.

Existem hidratantes com diversas consistências, como creme, gel e sérum. O hidratante em creme, por ser mais consistente, é usado em pele seca, além de ser ótima alternativa para se usar à noite. Já os hidratantes em gel são bons para dias mais quentes e para pele oleosa.

Mantenha uma alimentação saudável e hidrate-se

Mesmo usando os melhores cosméticos para a sua pele, isso não é suficiente, por si só, para mantê-la saudável. A alimentação tem papel fundamental no funcionamento do corpo todo, afetando também a pele, que é o seu maior órgão. O aparecimento de espinhas, por exemplo, pode estar relacionado ao consumo de um alimento ou ingrediente específico, então é importante prestar atenção na sua alimentação.

E, como a água é fundamental para os nossos organismos, lembre-se de tomar água durante o dia, principalmente quando o clima estiver mais quente e seco. Esse costume, aliado ao hidratante facial, vai manter sua pele sempre bem hidratada.

Mantenha um sono de qualidade

Ter uma boa noite de sono contribui na melhora da qualidade de vida, diminuindo o estresse, tirando o cansaço do corpo e fortalecendo o sistema imunológico. Isso faz com que o corpo fique mais resistente à ação de vírus e bactérias, e pode influenciar na melhora de problemas da pele, como a acne, por exemplo.

E os benefícios são ainda mais visíveis na pele do rosto, que se mantém mais saudável, hidratada e com mais viço, já que o processo de renovação celular é intensificado quando dormimos bem. Além disso, há menor incidência de linhas finas e manchas na pele.

Não esprema cravos e espinhas

Ao reparar no aparecimento de uma espinha ou cravos no rosto, é tentador, para muitas pessoas, querer espremer e tirar tudo da pele. Porém, esse hábito é prejudicial para a pele, já que o manejo errado da espinha ou do cravo pode levar à formação de cicatrizes, por exemplo.

A espinha é uma região inflamada e pode estar contaminada por algum fungo ou bactéria. Assim, quando ela é espremida, sua inflamação demora mais para ser curada, além de haver o risco de aumentar a área de infecção.

Para evitar espinhas e cravos, sempre limpe bem a pele e passe protetor solar.

Tenha sempre um tempo para cuidar da sua pele em sua rotina!

Quando for montar a sua rotina de skincare, lembre-se que as etapas essenciais são limpeza, hidratação e uso de protetor solar, independente do tipo de pele. A esfoliação também é importante, mas deve ser feita apenas duas ou três vezes por semana, para não machucar a pele. A partir daí, outros produtos e ingredientes podem ser adicionados à sua rotina, dependendo das necessidades da pele.

Mas, mais importante que a quantidade de produtos que você usa, é manter os cuidados diários. Fazendo isso, é possível entender melhor a própria pele e suas necessidades. Assim, mesmo que sua pele seja oleosa, você pode notar que ela precisa de um hidratante mais potente, a depender do clima, por exemplo.