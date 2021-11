Curso atualiza servidores da SEMDSH Penedo sobre legislação do BPC

Capacitação reúne representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e do INSS

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) promoveu nesta sexta-feira, na Escola de Governo da Procuradoria Geral do Município, uma capacitação para assistentes sociais e servidores do Cadastro Único feita em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A capacitação dirigida pela assistente social do INSS Maria Teresa Guedes Ramos atualiza servidores sobre as mudanças na legislação do Benefício da Prestação Continuada da Lei Orgânica de Assistência Social (BPC-Loas) durante o período de pandemia de Covid-19.

De acordo com o Secretário Rafael Ferreira, gestor da SEMDSH Penedo, a capacitação otimiza o trabalho dos cadastradores do CadUnico. “Nós queremos entender para assim ajudarmos a nossa população a compreender as demandas e os direitos ao benefício”, ressaltou.

A qualificação dos servidores na área faz parte da estratégia de aperfeiçoamento da equipe da SEMDSH para uma prestação eficiente dos serviços prestados pela secretaria.

O diretor do Cadastro Único em Penedo, Daniel Mendonça, destacou a importância da atualização. “Hoje é um momento muito importante para nós que fazemos a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação pois estamos nos capacitando sobre o benefício de prestação continuada. O Cadastro Único é a porta para os benefícios e nós poderemos passar para os usuários todas as informações corretas”, disse.

O Benefício da Prestação Continuada disponibilizado pelo INSS visa amparar cidadãos com deficiência, assim como idosos que vivem em situação de vulnerabilidade.

Segundo a assistente social do INSS Maria Teresa, essa parceria é fundamental para oferecer um serviço de qualidade. “Durante a pandemia, tivemos dificuldades de nos reunirmos e por isso, agora, estamos retomando a parceria porque nós do INSS dependemos muito dessa parceria para facilitar o acesso ao benefício dos nossos requerentes”, comentou.

