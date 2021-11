Cursos e vagas de empregos são oferecidos pelo SineBahia nos bairros

Quem está procurando emprego ou uma ocupação autônoma ganhou uma ótima oportunidade. O SineBahia, em parceria com o Caminhão das Profissões do Instituto Mix, está passando por alguns bairros da capital baiana. A ação oferta vagas no mercado de trabalho, oportunidades de qualificação profissional com 500 vagas para cursos EAD, além de atendimentos nas áreas de saúde e beleza.

De acordo com o superintendente de Desenvolvimento do Trabalho, do SineBahia, Marcelo Gavião, o trabalhador precisa apresentar apenas o documento de identidade e o comprovante de residência.

Os cursos do Instituto Mix atuam em nove segmentos, entre eles saúde, gastronomia, auxiliar de petshop, tecnologia, idiomas e beleza. Os interessados também podem entrar em contato através do site www.institutomix.com.br ou ir até a escola que fica na Boca do Rio, na Rua Hélio Machado. O público poderá também se inscrever para cursos gratuitos a distância e participar de oficinas de gastronomia, com dicas de receitas, estratégias de vendas e precificação dos produtos. A programação inclui ainda workshop de automaquiagem, serviços de manicure, pedicure, penteado, escova, maquiagem, aferição de pressão e glicemia.



Confira abaixo a programação