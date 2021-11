Da Borborema – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 12 (AFI) -Agora é oficial. As eleições do Treze Clube-PB terão apenas uma chapa. Segundo informou o clube, às 12h desta sexta-feira (12), encerrou o prazo para as inscrições do pleito que vai definir o próximo presidente e vice do Treze Futebol Clube.

A chapa “Treze dos Nossos Sonhos” composta por Olavo Rodrigues e Artur Bolinha foi a única inscrita. As eleições acontecerão neste sábado (13), das 9h às 11h, na sala de imprensa do Estádio Presidente Vargas. Poderão votar os membros do Conselho Deliberativo e os Conselheiros Natos.

DATA DA POSSE

De acordo com a comissão eleitoral, a posse do novo presidente e seu vice será logo após o encerramento do pleito e a apuração dos votos. Por tratar-se de eleição extemporânea, a chapa eleita conduzirá os destinos do Alvinegro pelo restante de 2021 e todo o ano de 2022.

Lembrando que o ex-presidente Walter Cavalcanti apresentou carta-renúncia. Com uma campanha ruim em 2021, o Treze ficou sem calendário nacional para o segundo semestre de 2022, e deverá centrar forças no Campeonato Paraibano no primeiro semestre do ano que vem.