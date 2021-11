Dá o play: confira principais lançamentos musicais de novembro

Que tal atualizar a playlist com os principais lançamentos musicais do mês de novembro? O portal iBahia separou uma lista que atende a todos os gostos, do rock ao trap.

Confira principais lançamentos musicais em novembro:

Aonde É O Céu (Di Ferrero)

Com ainda mais influências do rock’n’roll, Di Ferrero lança “Aonde É O Céu”, novo single que marca nova fase na carreira do artista. A canção, que fará parte do primeiro álbum solo do cantor, conta com um videoclipe onde Di Ferrero performa ao lado de sua banda, composta por Dan Valbuza, Hodari, P3raceta e Bruno Genz. O single está disponível em todas as plataformas de música, desde 4 de novembro.

Eu Chorei (Tiee, Luthuly e BK)

A iniciativa multiplataforma POSS (Projeta Os Seus Sonhos), que exalta a cultura preta – e que nasceu da união do selo slap, da Som Livre, traz segunda edição com um feat inédito: Luthuly, Tiee e BK. “Eu Chorei”, lançada no último dia 5, fala sobre a superação do dia a dia e traz o choro como forte elemento de vitória. O single está disponível em todas as plataformas musicais!

“Evoke”, um trap animado que traz a juventude do artista no beat e na letra, marca o primeiro lançamento de Caverinha pela gravadora Som Livre, no último dia 5.

Álbum Amando e Sofrendo – Volume 2 (Rayane & Rafaela)

Sofrência e muito romantismo estão garantidos no segundo volume do álbum “Amando e Sofrendo”, de Rayane & Rafaela. O projeto audiovisual chega com 13 faixas e videoclipe da música que leva o mesmo nome do álbum. Confira:

“Meia-noite”, novo single de Enri, que já está disponível em todas as plataformas digitais desde o último dia 5, fala sobre sentimentos e desejos que chegam com a noite, inspirada em vivências do cantor.

Essa Minha Canção (Ju Moraes)

A cantora e compositora Ju Moraes lança nesta quarta-feira (10), o clipe oficial da faixa “Essa Minha Canção”, seu mais recente single, que marca o início de uma nova era na carreira da artista.

“Outro Tom”, lançada por Vuto, chega às plataformas digitais dia 11 de novembro, com esperança por dias melhores.

Mais Uma Vez (Tuca Fernandes)

Tuca Fernandes lança novo single “Mais Uma Vez”, com violões, guitarras e gaita bastante presentes, misturanod axé, pop e elementos do rock.

“Eu não consigo parar de produzir! Estou sempre buscando novidades para entregar ao meu público. E agora, para comemorar esse momento de retorno, eu trago esse novo trabalho. Espero que todo mundo goste dessa nova canção!”, comentou Tuca.

Espelho do Teto (Kart Love feat Jonas Esticado)

Em comemoração a retomada do entretenimento, Kart Love lança “Espelho do Teto”, com particpação de Jonas Esticado. A música é uma sofrência composta por Xuxinha, Bruninho Moral, Jujuba, Jota Reis e Guga Meyra. O single está disponível nas plataformas musicais, desde 12 de novembro.

Zek lança “6am”, feat com Arthur Favero, pelo selo Alma Music e produzida por Antonio Eudi. “6am surgiu de uma forma despretensiosa. A gente estava em um dia de ‘session’, não tínhamos programado a composição, mas sentamos juntos em um intervalo, começamos a conversar e surgiu uma melodia”, revelou o cantor Zek.

Sozinho (Edoux feat. Caramelows)

“Sozinho” marca retorno artístico dos Caramelows e nova fase musical de Edoux, com um feat inédito disponível nas principais plataformas de streaming, desde o último dia 12. Para o cantor, o single é um reflexo de suas observações ao longo da pandemia: “Me recordo de muites amiges subindo pelas paredes na necessidade do toque humano. ‘Sozinho’ é a tradução desse universo que muitos viveram durante a pandemia: a dor da partida e o desejo e devaneios sobre a troca de calor humano”.

Sofrendo por Amor (João Bosco & Vinícius feat. Fred & Fabrício)

A faixa “Sofrendo Por Amor”, da dupla João Bosco & Vinícius, faz parte do DVD “+Positivo+” e conta participação de Fred & Fabrício.

Não dá pra continuar (João Bosco & Vinícius feat. Luiza & Maurílio)

Mais um single foi lançado para o DVD “+Positivo+”, da dupla João Bosco & Vinícius, em participação com Luiza & Maurílio: “Não dá pra continuar”.

100% (Ciro Netto & Manuel)

“100%”, faixa lançada no último dia 12, é o mais novo single de Ciro Netto & Manuel. A autoria é de Renato Campeiro e Felipe Arná, além da produção musical.

Não Dá Mais (Kall Medrado)

“Não Dá Mais”, novo single de Kall Medrado, chegou às plataformas digitais no útlimo dia 19 e fará parte do futuro EP da artista, intitulado “ASE – Agora Sou Eu”.