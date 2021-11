Dado Cavalcanti e Marcelo Cabo rejeitam proposta para assumir time da Série B – Futebol Interior

Belém, PA, 10 (AFI) – O Remo continua sem conseguir definir o nome do seu novo treinador. A preferência do Leão era na contratação de Marcelo Cabo, ex-Goiás e Vasco da Gama, mas o treinador só voltará ao futebol na próxima temporada. Plano B, Dado Cavalcanti, ex-Bahia, deu desculpa semelhante para não aceitar o convite.

O treinador que assumir o Remo terá que tentar livrar o clube de um possível rebaixamento. As três derrotas consecutivas fizeram com que o Leão se aproximasse da degola. Atualmente soma 41 pontos.

Marcelo Cabo estava na mira do Remo

“Nos últimos sete jogos, tivemos seis derrotas. Tivemos, no meio delas, a vitória contra o Cruzeiro fora de casa, que deu um fôlego importante na competição. Em virtude desses resultados ruins, reunimos com o Felipe e optamos pela não continuidade do trabalho. Mas é bom lembrar que o Felipe chegou aqui no clube e estávamos numa situação muito ruim. Estávamos na lanterna do campeonato e, nesse período, conseguimos chegar até o oitavo lugar. Infelizmente, vínhamos de uma sequência muito ruim e era preciso fazer algo para sacudir o grupo”, disse o presidente Fábio Bentes.

DESAFIO

O próximo desafio do Remo é diante do Goiás, em jogo marcado para esta segunda-feira, às 20h, no estádio Baenão, em Belém (PA)