Dani Suzuki salva criança de afogamento e detalha todo o momento: ‘Experiências difíceis’

Dani Suzuki viveu momentos de muita tensão, neste último sábado (13). A atriz estava no carro com o filho Kauai (10) e Rico Tavares quando avistou um garotinho de três anos que havia acabado de se afogar na piscina.

Em publicação no Instagram, a musa publicou um relato repleto de detalhes do ocorrido, do momento em que viu a cena desesperadora, até a hora em que recebeu uma mensagem de alguém da família da criança. Ela compartilhou uma foto ao ar livre, olhando diretamente para o céu, para acompanhar o texto.

Na legenda do post, ela citou quanto Deus foi importante durante a situação conturbada.

“Ontem vivi uma das experiências mais difíceis da minha vida, de vida e morte. Uma criança que havia acabado de se afogar na piscina. Vi aquele corpinho molhado e roxo no chão, em meio a várias pessoas desesperadas, e larguei o carro no meio da rua. Era um menino de cerca de 3 anos, aparentemente já morto na grama. Imediatamente liguei pro Dr Daniel Becker, pediatra do Kauai, e ele muito competentemente me direcionou pelo FaceTime a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca”, começou.

“Não sei explicar muito o que passou naquele tempo interminável que fiquei ali repetindo a operação em meio aos berros da babá desesperada, e da irmã gêmea da criança que chorava ao meu lado. Só sei que muita água saia daquele corpinho, durante os 20 minutos que fiquei ali e nenhum sinal de vida. Depois de um tempo apareceu um segurança da rua e logo depois a ambulância que levou o menino pro hospital. Quando vi, lá estava eu dentro da cozinha da casa da criança tentando falar com o avô para encontrar o pai. Por fim ele chegou desesperado e foi pro hospital. Procurei alguém em sã consciência pra cuidar da irmã do menino que permanecia no meu colo aos prantos”, disse Dani.

Logo depois, Suzuki avisou que o pequeno estava bem: “Todo tempo Kauai, que estava comigo, permaneceu no carro com Rico Tavares. E fui embora atônita, com a blusa molhada de vômito da criança e trêmula sem saber se ela iria sobreviver. Demorei pra entender o que aconteceu, fiquei arrasada. Até que recebi uma mensagem no DM do Instagram de uma moça que estava lá na rua e viu tudo acontecer. Ela me deu a bela notícia de que o menino sobreviveu e estava na UTI. Não sei explicar tamanha gratidão por essa notícia, muito obrigada pelo carinho em me escrever e me dar um retorno, tamanha gratidão e respeito que tenho pelo Dr Daniel que me conduziu de uma forma muito especial me dando uma força mais que espiritual pra agir”.