Daniela Mercury anuncia retorno aos palcos com ‘Camarote da Rainha’

A edição de 2021 terá um gosto especial: “Eu estou morrendo de saudade do palco, do olho no olho, da vibração do público. Foram anos difíceis e parece que agora estamos caminhando para a superação da pandemia. Vamos exigir comprovante de vacinação e só será permitida a entrada com mais de 15 dias da 2ª dose. Então, se ainda não vacinou, corra pro posto. A vacina salva vidas e traz nossa alegria de volta. Estou muito feliz”, afirma Daniela.