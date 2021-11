Dany Bananinha acende vela para Marília Mendonça, e altar pega fogo: ‘Fiquei sem ação’

Dany Bananinha levou um susto com um acidente doméstico na madrugada do último domingo (7). Através das redes sociais, ela contou que acendeu uma vela para Marília Mendonça e as vítimas do acidente aéreo, quando a mesma explodiu no altar e gerou um princípio de incêndio.

“Eu tenho um altar em casa, sempre tive. Sempre acendi vela de sete dias para o meu anjo da guarda. Ontem, muito triste, acendi uma vela para todos que sofreram o acidente e para o meu anjo da guarda”, iniciou através dos stories de sua página no Instagram.

“Se eu não estivesse em casa agora, poderia ter pego fogo no meu apartamento. Estou chocada. A vela estava protegida, ouvi estalos, e o fogo estava muito alto. Fiquei totalmente sem ação pensando em como fazer. Que loucura, meu Deus”, desabafou.

Logo após, a diretora de palco de Luciano Huck mostrou fotos do local. “Sei que muita gente vai falar blá-blá-blá. Sim, eu sei que é perigoso. Errada ou certa, [a vela] estava em um lugar alto e protegida. Enfim, graças a Deus, está tudo bem e acho que não vou querer mais acender vela. Obrigada, Deus, por me proteger”, disse.

“Eu sei que não se acende vela para morto em casa. Nunca acendi. Mas eu estava mal para sair e fazer isso numa igreja, e a intenção era eu ficar melhor também. Só que eu só pensava neles [as vítimas do acidente aéreo]”, finalizou.