Data marcada! FAF convoca conselho arbitral para definir detalhes do Campeonato Alagoano de 2022 – Futebol Interior

Maceió, AL, 10 (AFI) – Em um comunicado divulgado na noite desta terça-feira (09), a Federação Alagoana de Futebol marcou a data do Conselho Arbitral do Campeonato Alagoano de 2022, que foi agendado para o dia 17 de novembro no Hall da Fama, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

“A reunião vai contar com a presença de dirigentes da FAF e dos oito clubes participantes da elite na próxima temporada. Os representantes das equipes irão definir o formato de disputa do Estadual. A FAF fará a apresentação do calendário do próximo ano e as novidades da competição que prometem acirrar a disputa entre os clubes alagoanos”, comunicou a FAF.

Em 2022, a primeira divisão terá ASA, CSA, CRB, CSE, Cruzeiro, Desportivo Aliança, Jaciobá e Murici. O Cruzeiro de Arapiraca foi campeão da Segunda Divisão nesta temporada.

Segundo a proposta de calendário da CBF, os estaduais tem inicio previsto para 26 de janeiro e o encerramento em 3 de abril.