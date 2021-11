Dayane Mello rasga jaqueta de Rico Melquiades com faca e web pede expulsão; veja vídeo

O clima entre Dayane Mello e Rico Melquiades é o pior possível em “A Fazenda 13”. Antes amigos, agora inimigos declarados, os dois trocam farpas e movimentam discussões no reality show. Na última segunda (15), a modelo surpreendeu o público ao cortar a jaqueta do humorista com uma faca.

A cena aconteceu na cozinha quando Dayane pegou uma faca e cortou a peça de roupa do peão, apenas Valentina Francavilla viu a atitude e no mesmo momento tentou alertar a amiga. “Dayane, pode parar! Se você fizer isso, você vai perder a razão. Eu não acho graça”, disse a ex-assistente do Ratinho.

“Ninguém viu! Eu não fiz nada. Foi só o começo, tu não me conhece, Valentina. Tão boa essa sensação”, respondeu. Rapidamente os internautas começaram a repercutir a atitude da modelo e colocaram “Dayane Expulsa” entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Confira o vídeo do momento: