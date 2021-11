De estante a livros: confira produtos de livraria para ficar de olho nessa Black Friday

Para te ajudar a encontrar mais opções, o iBahia fez uma lista com alguns produtos que já estão com preço promocional ou que é importante ficar de olho nos próximos dias.

O queridinho na pandemia, o Kindle também deve ter boas promoções durante o período da Black Friday. O leitor digital deve ter um abatimento de preço de até R$100 reais. No site da Amazon, alguns modelos já estão sendo vendidos com 50% de desconto.

Seguindo a mesma lógica das estantes de livros, as prateleiras também devem entrar na lista dos produtos com desconto. Na Amazon, os acessórios já chegam a ter até 30% de de abatimento no valor original.

Muitos leitores esperam essa época do ano para comprar coleções de livros. O motivo é simples: mais livros, menos preço. De edições simples à mais robustas, as lojas de varejo já estão aplicando os descontos. Na livraria online da Saraiva, os boxes ou coleções estão com até 60% de desconto, com livros de todos os gêneros.