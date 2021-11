De Marília Mendonça a João Gomes: Deezer divulga a lista de hits de 2021

O sertanejo seguiu na frente com a música “Batom de Cereja”, a mais ouvida do ano no aplicativo Deezer, mas o ano foi do forrozeiro João Gomes que dominou a lista dos artistas mais ouvidos dE 2021 com a estreia do seu álbum “Eu tenho a senha”.

O forró está entre os ritmos mais ouvidos na lista, levado pelo cantor Zé Vaqueiro e seu álbum “O original” os Hit estão na parte mais alta do pódio. Também marcaram presença Os Barões da Pisadinha, Gustavo Lima, Wesley Safadão, Israel e Rodolfo, Matheus Fernandes e Raí Saia Rodada.

A rainha da sofrência, Marilia Mendonça, conquistou o quarto lugar entre os artistas favoritos e o primeiro lugar de cantoras mais ouvidas, pelo terceiro ano consecutivo. A parceria das Patroas também apareceu no pódio feminino, junto a Ludmila, Luiza Sonza e Anitta.

Nas playlists mais reproduzidas a paixão do brasieliro pelo sertanejo tomou a frente junto ao forró, sendo as mais escutadas o “Top 50 Sertanejo” e “Estouradas do Forró”.