De olho na Libertadores, América desafia o líder para quebrar tabu de cinco anos – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 05 (AFI) – Sonhando com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América, o América Mineiro deve repetir a escalação que bateu o Fortaleza, por 2 a 1, na rodada passada, diante do líder Atlético Mineiro, neste domingo, às 16h, no estádio do Mineirão. O técnico Marquinhos Santos não tem desfalques por suspensão, no entanto, há uma dúvida em cima de Zárate.

O atacante deixou o campo contra o Fortaleza reclamando de dores musculares, mas não deve ser problema para o clássico. O argentino ainda citou a importância da vitória para o América subir na tabela de classificação, além de quebrar um tabu de cinco anos. O último triunfo do América diante do rival foi no dia 1 de maio de 2016, quando venceu por 2 a 1, na partida de ida da decisão do estadual.

Marquinhos Santos quer o América em cima do Atlético-MG. Foto: Foto: João Zebral / América

“Essa partida serve para seguirmos em um caminho importante, até um objetivo que será histórico para o clube. Não estamos pensando no que passou, estamos pensando em conseguir os três pontos para seguir no caminho que eu falei”, explicou Zárate.

Marquinhos Santos só não poderá contar com jogadores que já estavam no departamento médico. São eles: o lateral Eduardo, além dos atacantes Kawê e Berrío.

SITUAÇÃO

Há três jogos sem perder, o América aparece com 38 pontos, ainda de olho em uma vaga na Libertadores. A zona de rebaixamento já ficou para trás, e, neste momento, não é mais uma realidade dentro do clube.

AMÉRICA: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Alê e Juninho; Ademir, Rodolfo e Zárate. Técnico: Marquinhos Santos.