De olho na reabilitação após três derrotas, Sport tem desfalque de camisa 10 para duelo nordestino – Futebol Interior

Recife, PE, 12 (AFI) – Ainda buscando se salvar do rebaixamento do Brasileirão, o Sport vem de três derrotas seguidas e viu a situação que já era difícil, ficar ainda mais complicada. Focado na reabilitação para seguir vivo, o Sport volta a campo neste domingo (14) quando faz um duelo nordestino contra o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 19h, pela 32ª rodada.

Para a partida, o técnico Gustavo Florentín não poderá contar com o meia Gustavo, que foi expulso na derrota para o América-MG, por 3 a 2, na última rodada e agora cumpre suspensão. O comandante está estudando duas opções para o setor. A primeira seria acionar o meia Everton Felipe, reserva direto da posição.

Já a segunda é recorrer para algumas outras opções, casos dos atacantes Everaldo e Tréllez, que deixariam a equipe mais ofensiva ou do lateral-esquerdo Juba, que ajudaria mais na defesa. Porém, Everaldo que é uma das opções, ainda não sabe se tem condições de jogo.

O atacante está em processo final de recuperação de lesão na coxa direita e ainda não está com as condições físicas ideais, mas será reavaliado antes da partida. O técnico Gustavo Florentín não escondeu que está ansioso para o retorno do jogador.

“Esperamos que esteja em sua plenitude para a partida contra o Ceará. Cada vez mais ele está sendo exigido e esperamos que essa lesão seja superada para que ele tenha confiança e se sinta à vontade para encarar a intensidade de um jogo”, disse o comandante.

Já os atacantes Leandro Barcia e Neilton, o meia Thiago Lopes e o volante João Igor seguem no Departamento Médico. Os dois últimos, inclusive, não jogam mais em 2021.

Sendo assim, o Sport deve entrar em campo neste domingo com a seguinte formação: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Marcão Silva, José Welison, Hernanes e Everton Felipe (Everaldo/Juba); Paulinho Mocellin e Mikael.