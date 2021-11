De olho na semi, Falcon encerra preparação para partida de volta contra o Rosário – Futebol Interior

Aracaju, SE, 16 (AFI) – O Falcon está a um empate das semifinais da Série A2 do Campeonato Sergipano. Após largar na frente nas quartas de final no último domingo, 14, ao vencer o Rosário Central por 1 a 0, com gol do atacante Christian, o time de Barra dos Coqueiros volta todas as atenções para o jogo de volta, amanhã, 17, no Estádio Rezendão, em Rosário do Catete. Segundo o treinador Luciano Quadros, o resultado anterior poderia ter sido ainda mais positivo:

“Desde a minha chegada aqui, sempre jogamos partidas decisivas. Na fase de mata-mata não há margem para erro. Conseguimos construir o placar positivo no primeiro jogo, mas entendemos que poderíamos ter sido melhores tecnicamente para obter um resultado melhor”, avalia o treinador, que projeta o confronto da volta:

“Criamos uma vantagem e vamos jogar na casa deles com determinação. Com um nível de concentração alto, desejo pela vitória, com certeza, podemos fazer mais um resultado positivo e sair vencedores, dando mais um passo para chegar na semifinal e, consequentemente, brigar pelo acesso”, finaliza Luciano Quadros.

CONCENTRAÇÃO

Com a preparação finalizada na manhã desta terça-feira no CT Ninho de Talentos, em Aracaju, os atletas do Falcon estão concentrados para enfrentar o Rosário Central nesta quarta-feira, às 15h, no Rezendão. A partida terá transmissão ao vivo da Falcon FC TV, no canal do clube no YouTube.